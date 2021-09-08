Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.105.563.106
|Türk Hava Yolları
|871.238.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|547.596.356
|Akbank
|468.401.688
|Kardemir (D)
|462.151.648
|Tüpraş
|452.252.131
|Şişe Cam
|413.864.928
|Petkim
|393.455.808
|Koza Altın
|328.964.677
|Ereğli Demir Çelik
|327.630.899
|Türkiye Sigorta
|313.114.211
|SASA Polyester
|298.552.573
|İş Bankası (C)
|286.751.328
|RTA Laboratuvarları
|286.578.764
|Koç Holding
|230.300.941
|Arçelik
|225.646.982
|Koza Madencilik
|222.932.861
|Vakıflar Bankası
|185.797.150
|Emlak Konut GMYO
|172.657.895
|ASELSAN
|166.823.198
Kaynak: AA
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