Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.857.726.831
|Türk Hava Yolları
|794.244.407
|Yapı ve Kredi Bankası
|673.121.110
|Kardemir (D)
|575.933.794
|Tüpraş
|444.336.911
|Şişe Cam
|425.416.446
|Ereğli Demir Çelik
|394.213.544
|Halkbank
|351.648.623
|Akbank
|325.400.059
|Koza Altın
|278.247.093
|Koç Holding
|272.076.668
|Petkim
|252.460.705
|Ford Otosan
|219.953.941
|Sabancı Holding
|219.704.476
|Tofaş Oto Fabrikası
|219.694.845
|İş Bankası (C)
|205.484.134
|Sasa Polyester
|191.236.624
|Arçelik
|186.947.935
|ASELSAN
|184.930.259
|RTA Laboratuvarları
|183.178.133
Kaynak: AA
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