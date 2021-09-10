Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.703.809.393 Türk Hava Yolları 619.304.957 Yapı ve Kredi Bankası 618.022.492 Kardemir (D) 521.832.867 Ereğli Demir Çelik 480.595.056 Ford Otosan 358.655.416 Akbank 326.479.025 Tüpraş 288.812.450 Koza Altın 253.516.557 Şişe Cam 243.603.546 İş Bankası (C) 229.962.917 Tofaş Oto Fabrikası 229.302.836 Petkim 217.823.114 Koç Holding 210.082.224 Arçelik 198.660.369 Emlak Konut GMYO 189.892.208 Karsan Otomotiv 162.106.665 ASELSAN 150.378.175 Pegasus 143.342.714 SASA Polyester 140.781.719 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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