Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.703.809.393
|Türk Hava Yolları
|619.304.957
|Yapı ve Kredi Bankası
|618.022.492
|Kardemir (D)
|521.832.867
|Ereğli Demir Çelik
|480.595.056
|Ford Otosan
|358.655.416
|Akbank
|326.479.025
|Tüpraş
|288.812.450
|Koza Altın
|253.516.557
|Şişe Cam
|243.603.546
|İş Bankası (C)
|229.962.917
|Tofaş Oto Fabrikası
|229.302.836
|Petkim
|217.823.114
|Koç Holding
|210.082.224
|Arçelik
|198.660.369
|Emlak Konut GMYO
|189.892.208
|Karsan Otomotiv
|162.106.665
|ASELSAN
|150.378.175
|Pegasus
|143.342.714
|SASA Polyester
|140.781.719
Kaynak: AA
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