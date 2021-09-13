Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.495.999.079
|Yapı ve Kredi Bankası
|703.560.396
|Şişe Cam
|680.185.439
|Koza Altın
|607.303.669
|Koza Madencilik
|545.749.929
|Türk Hava Yolları
|483.611.654
|Akbank
|391.586.344
|Kardemir (D)
|377.005.659
|Tüpraş
|366.401.431
|Ereğli Demir Çelik
|363.495.404
|Petkim
|284.604.193
|İş Bankası (C)
|214.382.006
|SASA Polyester
|203.227.917
|Tofaş Oto Fabrikası
|190.838.231
|İpek Doğal Enerji
|174.158.203
|Pegasus
|164.944.735
|Doğan Holding
|153.750.847
|Emlak Konut GMYO
|147.369.046
|Arçelik
|128.857.043
|Otokar
|127.735.523
Kaynak: AA
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