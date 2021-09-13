Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.495.999.079 Yapı ve Kredi Bankası 703.560.396 Şişe Cam 680.185.439 Koza Altın 607.303.669 Koza Madencilik 545.749.929 Türk Hava Yolları 483.611.654 Akbank 391.586.344 Kardemir (D) 377.005.659 Tüpraş 366.401.431 Ereğli Demir Çelik 363.495.404 Petkim 284.604.193 İş Bankası (C) 214.382.006 SASA Polyester 203.227.917 Tofaş Oto Fabrikası 190.838.231 İpek Doğal Enerji 174.158.203 Pegasus 164.944.735 Doğan Holding 153.750.847 Emlak Konut GMYO 147.369.046 Arçelik 128.857.043 Otokar 127.735.523 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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