Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.123.774.420
|Tüpraş
|1.002.289.121
|Türk Hava Yolları
|815.729.110
|Yapı ve Kredi Bankası
|644.799.902
|Petkim
|534.375.865
|Akbank
|500.666.379
|Kardemir (D)
|370.268.525
|Ereğli Demir Çelik
|360.726.230
|Şişe Cam
|353.573.822
|Koza Altın
|328.212.679
|İş Bankası (C)
|271.367.163
|Tofaş Oto Fabrikası
|259.288.647
|ASELSAN
|194.845.230
|Koza Madencilik
|192.259.139
|Emlak Konut GMYO
|191.942.015
|Koç Holding
|191.300.549
|Doğan Holding
|188.719.224
|SASA Polyester
|175.155.866
|Arçelik
|169.020.076
|Doğuş Otomotiv
|158.856.246
Kaynak: AA
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