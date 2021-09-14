Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.123.774.420 Tüpraş 1.002.289.121 Türk Hava Yolları 815.729.110 Yapı ve Kredi Bankası 644.799.902 Petkim 534.375.865 Akbank 500.666.379 Kardemir (D) 370.268.525 Ereğli Demir Çelik 360.726.230 Şişe Cam 353.573.822 Koza Altın 328.212.679 İş Bankası (C) 271.367.163 Tofaş Oto Fabrikası 259.288.647 ASELSAN 194.845.230 Koza Madencilik 192.259.139 Emlak Konut GMYO 191.942.015 Koç Holding 191.300.549 Doğan Holding 188.719.224 SASA Polyester 175.155.866 Arçelik 169.020.076 Doğuş Otomotiv 158.856.246 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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