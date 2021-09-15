Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.378.729.385
|Tüpraş
|1.163.660.610
|Kardemir (D)
|725.558.934
|Şişe Cam
|639.735.008
|Türk Hava Yolları
|615.846.636
|Ereğli Demir Çelik
|581.096.302
|Yapı ve Kredi Bankası
|577.265.945
|Koza Altın
|413.091.036
|Akbank
|271.527.780
|Koç Holding
|270.459.679
|ASELSAN
|259.988.406
|İş Bankası (C)
|238.172.013
|Tofaş Oto Fabrikası
|224.251.571
|Kordsa Teknik Tekstil
|221.002.007
|SASA Polyester
|212.680.385
|Bim Mağazalar
|196.069.054
|Petkim
|194.951.574
|Koza Madencilik
|180.414.575
|Odaş Elektrik
|179.876.656
|Emlak Konut GMYO
|178.724.713
Kaynak: AA
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