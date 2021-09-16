Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.688.440.856
|Türk Hava Yolları
|884.572.601
|Koza Altın
|587.843.378
|Tüpraş
|517.245.548
|Kardemir (D)
|503.067.344
|Ereğli Demir Çelik
|490.783.027
|SASA Polyester
|446.511.516
|Şişe Cam
|432.719.400
|Yapı ve Kredi Bankası
|406.974.904
|Petkim
|303.211.198
|Akbank
|293.358.331
|Koza Madencilik
|280.281.612
|Koç Holding
|266.401.415
|Esenboğa Elektrik
|258.736.191
|İş Bankası (C)
|190.443.728
|Emlak Konut GMYO
|182.612.179
|Ford Otosan
|177.717.167
|Kordsa Teknik Tekstil
|163.255.364
|Tofaş Oto Fabrikası
|156.068.934
|ASELSAN
|153.994.114
Kaynak: AA
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