Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.688.440.856 Türk Hava Yolları 884.572.601 Koza Altın 587.843.378 Tüpraş 517.245.548 Kardemir (D) 503.067.344 Ereğli Demir Çelik 490.783.027 SASA Polyester 446.511.516 Şişe Cam 432.719.400 Yapı ve Kredi Bankası 406.974.904 Petkim 303.211.198 Akbank 293.358.331 Koza Madencilik 280.281.612 Koç Holding 266.401.415 Esenboğa Elektrik 258.736.191 İş Bankası (C) 190.443.728 Emlak Konut GMYO 182.612.179 Ford Otosan 177.717.167 Kordsa Teknik Tekstil 163.255.364 Tofaş Oto Fabrikası 156.068.934 ASELSAN 153.994.114 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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