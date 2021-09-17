Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.606.519.474
|Garanti Bankası
|1.439.912.149
|Ereğli Demir Çelik
|608.200.726
|Tüpraş
|516.181.680
|Kardemir (D)
|489.744.376
|Yapı ve Kredi Bankası
|486.049.005
|Koza Madencilik
|409.949.858
|Koza Altın
|388.772.463
|Petkim
|367.195.795
|Pegasus
|337.108.720
|Şişe Cam
|302.644.896
|Koç Holding
|282.538.306
|Halkbank
|276.748.772
|Akbank
|246.938.875
|İş Bankası (C)
|235.270.363
|RTA Laboratuvarları
|220.121.665
|Bim Mağazalar
|208.640.190
|Arçelik
|200.142.867
|Borusan Yatırım Pazarlama
|191.381.074
|SASA Polyester
|189.042.475
Kaynak: AA
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