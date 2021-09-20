Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.507.050.650 Garanti Bankası 1.283.323.498 Yapı ve Kredi Bankası 542.034.832 Ereğli Demir Çelik 523.252.655 Şişe Cam 495.906.688 Tüpraş 481.911.060 Kardemir (D) 434.351.782 Petkim 351.118.972 Pegasus 304.135.859 Akbank 299.325.258 Koza Altın 265.184.717 Arçelik 259.293.297 Koç Holding 255.789.761 İş Bankası (C) 236.534.120 Emlak Konut GMYO 235.276.173 Torunlar GMYO 192.528.682 ASELSAN 170.672.389 Koza Madencilik 166.685.721 SASA Polyester 152.900.639 TAV Havalimanları 146.524.014 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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