Son Dakika Haberleri: Borsada kayıp yüzde 1'e yakın, dolar 5.30 civarında

Borsada kayıp yüzde 1'e yakın, dolar 5.30 civarında

25 dakika önce

BIST 100, global borsalardaki sert düşüşlerin ardından günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, dolar/TL sabah saatlerinde 5.34'e doğru yaptığı atağın ardından yeniden 5.30 seviyesine geriledi.

Borsada kayıp yüzde 1'e yakın, dolar 5.30 civarında, System.String[]
BIST 100, global borsalardaki sert düşüşlerin ardından günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, dolar/TL sabah saatlerinde 5.34'e doğru yaptığı atağın ardından yeniden 5.30 seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:43 

Sabah, Ekonomi
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