Borsada kayıp yüzde 1'e yakın, dolar 5.30 civarında
25 dakika önce
BIST 100, global borsalardaki sert düşüşlerin ardından günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, dolar/TL sabah saatlerinde 5.34'e doğru yaptığı atağın ardından yeniden 5.30 seviyesine geriledi.
BIST 100, global borsalardaki sert düşüşlerin ardından günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, dolar/TL sabah saatlerinde 5.34'e doğru yaptığı atağın ardından yeniden 5.30 seviyesine geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:43
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