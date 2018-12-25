Borsada kayıp yüzde 1'e yakın, dolar 5.30 civarında

BIST 100, global borsalardaki sert düşüşlerin ardından günün ilk yarısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, dolar/TL sabah saatlerinde 5.34'e doğru yaptığı atağın ardından yeniden 5.30 seviyesine geriledi.

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Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz