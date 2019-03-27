Son Dakika Haberleri: Borsada kayıp yüzde 5'i aştı

Borsada kayıp yüzde 5'i aştı

1 saat önce

Swap faizlerindeki çok sert yükseliş TL'nin maliyetini artırırken, bu bedele katlanmak istemeyen yabancı TL ihtiyacını karşılamak için borsa ve tahvilde satışa geçti.

Borsada kayıp yüzde 5'i aştı, System.String[]
Swap faizlerindeki çok sert yükseliş TL'nin maliyetini artırırken, bu bedele katlanmak istemeyen yabancı TL ihtiyacını karşılamak için borsa ve tahvilde satışa geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47 

Ekonomi
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