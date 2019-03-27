Borsada kayıp yüzde 5'i aştı
1 saat önce
Swap faizlerindeki çok sert yükseliş TL'nin maliyetini artırırken, bu bedele katlanmak istemeyen yabancı TL ihtiyacını karşılamak için borsa ve tahvilde satışa geçti.
Swap faizlerindeki çok sert yükseliş TL'nin maliyetini artırırken, bu bedele katlanmak istemeyen yabancı TL ihtiyacını karşılamak için borsa ve tahvilde satışa geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47
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