Son Dakika Haberleri: Borsada "kesintisiz işlem" dönemi başlıyor
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Borsada "kesintisiz işlem" dönemi başlıyor

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.

Borsada

Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:36 
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