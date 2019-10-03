Borsada "kesintisiz işlem" dönemi başlıyor
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Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.
Borsa İstanbul'da, yarından itibaren 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:36
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