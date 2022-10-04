Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi

04.10.2022 17:29
Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi

Son dakika gelişmesine göre BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla savcılığa sevk edilen aralarında Mehmet Akdere'nin bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BORSA İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla savcılığa sevk edilen aralarında Mehmet Akdere'nin bulunduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 8 şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi. Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar.


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Kaynak: DHA

Mehmet Akdere, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi - Son Dakika

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