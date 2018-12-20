Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
12 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.653 -1,58 BIST ANKARA 116.540 -1,12 BIST ANTALYA 55.791 -1,04 BIST BALIKESİR 43.450 -0,36 BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.653
|-1,58
|BIST ANKARA
|116.540
|-1,12
|BIST ANTALYA
|55.791
|-1,04
|BIST BALIKESİR
|43.450
|-0,36
|BIST BURSA
|124.479
|-0,87
|BIST DENIZLI
|81.300
|-0,15
|BIST ISTANBUL
|92.818
|-0,26
|BIST IZMIR
|149.560
|-1,41
|BIST KAYSERI
|277.513
|3,26
|BIST KOCAELI
|211.568
|-1,23
|BIST KONYA
|57.675
|-0,57
|BIST TEKIRDAĞ
|150.735
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:37 Kaynak: AA
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