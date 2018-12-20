Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

12 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.653 -1,58 BIST ANKARA 116.540 -1,12 BIST ANTALYA 55.791 -1,04 BIST BALIKESİR 43.450 -0,36 BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.653 -1,58
BIST ANKARA 116.540 -1,12
BIST ANTALYA 55.791 -1,04
BIST BALIKESİR 43.450 -0,36
BIST BURSA 124.479 -0,87
BIST DENIZLI 81.300 -0,15
BIST ISTANBUL 92.818 -0,26
BIST IZMIR 149.560 -1,41
BIST KAYSERI 277.513 3,26
BIST KOCAELI 211.568 -1,23
BIST KONYA 57.675 -0,57
BIST TEKIRDAĞ 150.735 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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