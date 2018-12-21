Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.912 0,15 BIST ANKARA 117.896 1,16 BIST ANTALYA 54.830 -1,72 BIST BALIKESİR 43.886 1,00 BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.912
|0,15
|BIST ANKARA
|117.896
|1,16
|BIST ANTALYA
|54.830
|-1,72
|BIST BALIKESİR
|43.886
|1,00
|BIST BURSA
|124.537
|0,05
|BIST DENIZLI
|80.141
|-1,43
|BIST ISTANBUL
|92.634
|-0,20
|BIST IZMIR
|147.976
|-1,06
|BIST KAYSERI
|277.067
|-0,16
|BIST KOCAELI
|209.901
|-0,79
|BIST KONYA
|58.162
|0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|151.185
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:43 Kaynak: AA
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