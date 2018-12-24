Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.946 -1,11 BIST ANKARA 118.088 0,16 BIST ANTALYA 55.224 0,72 BIST BALIKESİR 44.268 0,87 BIST BURSA 124.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.946 -1,11
BIST ANKARA 118.088 0,16
BIST ANTALYA 55.224 0,72
BIST BALIKESİR 44.268 0,87
BIST BURSA 124.431 -0,08
BIST DENIZLI 80.509 0,46
BIST ISTANBUL 92.761 0,14
BIST IZMIR 147.467 -0,34
BIST KAYSERI 274.616 -0,88
BIST KOCAELI 205.752 -1,98
BIST KONYA 59.564 2,41
BIST TEKIRDAĞ 151.155 -0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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