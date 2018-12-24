Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
18 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.946 -1,11 BIST ANKARA 118.088 0,16 BIST ANTALYA 55.224 0,72 BIST BALIKESİR 44.268 0,87 BIST BURSA 124.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.946
|-1,11
|BIST ANKARA
|118.088
|0,16
|BIST ANTALYA
|55.224
|0,72
|BIST BALIKESİR
|44.268
|0,87
|BIST BURSA
|124.431
|-0,08
|BIST DENIZLI
|80.509
|0,46
|BIST ISTANBUL
|92.761
|0,14
|BIST IZMIR
|147.467
|-0,34
|BIST KAYSERI
|274.616
|-0,88
|BIST KOCAELI
|205.752
|-1,98
|BIST KONYA
|59.564
|2,41
|BIST TEKIRDAĞ
|151.155
|-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:47 Kaynak: AA
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