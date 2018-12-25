Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.570 -0,79 BIST ANKARA 116.580 -1,28 BIST ANTALYA 54.137 -1,97 BIST BALIKESİR 45.025 1,71 BIST BURSA 123.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.570
|-0,79
|BIST ANKARA
|116.580
|-1,28
|BIST ANTALYA
|54.137
|-1,97
|BIST BALIKESİR
|45.025
|1,71
|BIST BURSA
|123.384
|-0,84
|BIST DENIZLI
|78.779
|-2,15
|BIST ISTANBUL
|92.525
|-0,25
|BIST IZMIR
|146.300
|-0,79
|BIST KAYSERI
|269.220
|-1,97
|BIST KOCAELI
|202.924
|-1,37
|BIST KONYA
|59.266
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|149.555
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti
Ahmet Kural Tarafından Darp Edildiğini İddia Sıla, İlk Kez Konuştu!