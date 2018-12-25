Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.570 -0,79 BIST ANKARA 116.580 -1,28 BIST ANTALYA 54.137 -1,97 BIST BALIKESİR 45.025 1,71 BIST BURSA 123.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.570 -0,79
BIST ANKARA 116.580 -1,28
BIST ANTALYA 54.137 -1,97
BIST BALIKESİR 45.025 1,71
BIST BURSA 123.384 -0,84
BIST DENIZLI 78.779 -2,15
BIST ISTANBUL 92.525 -0,25
BIST IZMIR 146.300 -0,79
BIST KAYSERI 269.220 -1,97
BIST KOCAELI 202.924 -1,37
BIST KONYA 59.266 -0,50
BIST TEKIRDAĞ 149.555 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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