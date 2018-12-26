Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.055 0,85 BIST ANKARA 117.224 0,55 BIST ANTALYA 52.316 -3,36 BIST BALIKESİR 44.917 -0,24 BIST BURSA 123.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.055 0,85
BIST ANKARA 117.224 0,55
BIST ANTALYA 52.316 -3,36
BIST BALIKESİR 44.917 -0,24
BIST BURSA 123.613 0,19
BIST DENIZLI 79.588 1,03
BIST ISTANBUL 92.531 0,01
BIST IZMIR 146.268 -0,02
BIST KAYSERI 270.488 0,47
BIST KOCAELI 204.330 0,69
BIST KONYA 59.010 -0,43
BIST TEKIRDAĞ 149.470 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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