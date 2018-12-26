Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.055 0,85 BIST ANKARA 117.224 0,55 BIST ANTALYA 52.316 -3,36 BIST BALIKESİR 44.917 -0,24 BIST BURSA 123.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.055
|0,85
|BIST ANKARA
|117.224
|0,55
|BIST ANTALYA
|52.316
|-3,36
|BIST BALIKESİR
|44.917
|-0,24
|BIST BURSA
|123.613
|0,19
|BIST DENIZLI
|79.588
|1,03
|BIST ISTANBUL
|92.531
|0,01
|BIST IZMIR
|146.268
|-0,02
|BIST KAYSERI
|270.488
|0,47
|BIST KOCAELI
|204.330
|0,69
|BIST KONYA
|59.010
|-0,43
|BIST TEKIRDAĞ
|149.470
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:44 Kaynak: AA
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