Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.410 -0,94 BIST ANKARA 116.898 -0,28 BIST ANTALYA 52.027 -0,55 BIST BALIKESİR 44.481 -0,97 BIST BURSA 122.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.410
|-0,94
|BIST ANKARA
|116.898
|-0,28
|BIST ANTALYA
|52.027
|-0,55
|BIST BALIKESİR
|44.481
|-0,97
|BIST BURSA
|122.251
|-1,10
|BIST DENIZLI
|81.204
|2,03
|BIST ISTANBUL
|92.326
|-0,22
|BIST IZMIR
|146.307
|0,03
|BIST KAYSERI
|267.977
|-0,93
|BIST KOCAELI
|204.539
|0,10
|BIST KONYA
|57.882
|-1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|148.189
|-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:38 Kaynak: AA
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