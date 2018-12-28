Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.928 -0,28 BIST ANKARA 116.013 -0,76 BIST ANTALYA 51.867 -0,31 BIST BALIKESİR 44.165 -0,71 BIST BURSA 123.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.928
|-0,28
|BIST ANKARA
|116.013
|-0,76
|BIST ANTALYA
|51.867
|-0,31
|BIST BALIKESİR
|44.165
|-0,71
|BIST BURSA
|123.709
|1,19
|BIST DENIZLI
|79.157
|-2,52
|BIST ISTANBUL
|91.687
|-0,69
|BIST IZMIR
|144.337
|-1,35
|BIST KAYSERI
|269.243
|0,47
|BIST KOCAELI
|206.048
|0,74
|BIST KONYA
|58.014
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|149.139
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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