Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.039 1,22 BIST ANKARA 117.046 0,89 BIST ANTALYA 52.633 1,48 BIST BALIKESİR 44.439 0,62 BIST BURSA 126.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.039
|1,22
|BIST ANKARA
|117.046
|0,89
|BIST ANTALYA
|52.633
|1,48
|BIST BALIKESİR
|44.439
|0,62
|BIST BURSA
|126.040
|1,88
|BIST DENIZLI
|79.474
|0,40
|BIST ISTANBUL
|92.839
|1,26
|BIST IZMIR
|145.773
|0,99
|BIST KAYSERI
|272.585
|1,24
|BIST KOCAELI
|205.065
|-0,48
|BIST KONYA
|58.230
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|150.665
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:40 Kaynak: AA
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