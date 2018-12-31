Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.039 1,22 BIST ANKARA 117.046 0,89 BIST ANTALYA 52.633 1,48 BIST BALIKESİR 44.439 0,62 BIST BURSA 126.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.039 1,22
BIST ANKARA 117.046 0,89
BIST ANTALYA 52.633 1,48
BIST BALIKESİR 44.439 0,62
BIST BURSA 126.040 1,88
BIST DENIZLI 79.474 0,40
BIST ISTANBUL 92.839 1,26
BIST IZMIR 145.773 0,99
BIST KAYSERI 272.585 1,24
BIST KOCAELI 205.065 -0,48
BIST KONYA 58.230 0,37
BIST TEKIRDAĞ 150.665 1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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