Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
10 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.593 -1,97 BIST ANKARA 114.066 -2,55 BIST ANTALYA 51.632 -1,90 BIST BALIKESİR 43.690 -1,69 BIST BURSA 122.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.593
|-1,97
|BIST ANKARA
|114.066
|-2,55
|BIST ANTALYA
|51.632
|-1,90
|BIST BALIKESİR
|43.690
|-1,69
|BIST BURSA
|122.225
|-3,03
|BIST DENIZLI
|78.873
|-0,76
|BIST ISTANBUL
|90.717
|-2,28
|BIST IZMIR
|143.033
|-1,88
|BIST KAYSERI
|268.259
|-1,59
|BIST KOCAELI
|201.262
|-1,85
|BIST KONYA
|58.375
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|147.807
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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