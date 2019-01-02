Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.593 -1,97 BIST ANKARA 114.066 -2,55 BIST ANTALYA 51.632 -1,90 BIST BALIKESİR 43.690 -1,69 BIST BURSA 122.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.593 -1,97
BIST ANKARA 114.066 -2,55
BIST ANTALYA 51.632 -1,90
BIST BALIKESİR 43.690 -1,69
BIST BURSA 122.225 -3,03
BIST DENIZLI 78.873 -0,76
BIST ISTANBUL 90.717 -2,28
BIST IZMIR 143.033 -1,88
BIST KAYSERI 268.259 -1,59
BIST KOCAELI 201.262 -1,85
BIST KONYA 58.375 0,25
BIST TEKIRDAĞ 147.807 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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