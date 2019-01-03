Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.384 -1,87 BIST ANKARA 110.647 -3,00 BIST ANTALYA 50.453 -2,28 BIST BALIKESİR 42.988 -1,61 BIST BURSA 118.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.384
|-1,87
|BIST ANKARA
|110.647
|-3,00
|BIST ANTALYA
|50.453
|-2,28
|BIST BALIKESİR
|42.988
|-1,61
|BIST BURSA
|118.348
|-3,17
|BIST DENIZLI
|77.567
|-1,66
|BIST ISTANBUL
|88.615
|-2,32
|BIST IZMIR
|141.649
|-0,97
|BIST KAYSERI
|261.948
|-2,35
|BIST KOCAELI
|200.472
|-0,39
|BIST KONYA
|56.794
|-2,71
|BIST TEKIRDAĞ
|142.388
|-3,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi
Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi