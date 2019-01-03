Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.384 -1,87 BIST ANKARA 110.647 -3,00 BIST ANTALYA 50.453 -2,28 BIST BALIKESİR 42.988 -1,61 BIST BURSA 118.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.384 -1,87
BIST ANKARA 110.647 -3,00
BIST ANTALYA 50.453 -2,28
BIST BALIKESİR 42.988 -1,61
BIST BURSA 118.348 -3,17
BIST DENIZLI 77.567 -1,66
BIST ISTANBUL 88.615 -2,32
BIST IZMIR 141.649 -0,97
BIST KAYSERI 261.948 -2,35
BIST KOCAELI 200.472 -0,39
BIST KONYA 56.794 -2,71
BIST TEKIRDAĞ 142.388 -3,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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