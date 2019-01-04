Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.615 1,32 BIST ANKARA 112.269 1,47 BIST ANTALYA 50.775 0,64 BIST BALIKESİR 42.878 -0,25 BIST BURSA 120.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.615 1,32
BIST ANKARA 112.269 1,47
BIST ANTALYA 50.775 0,64
BIST BALIKESİR 42.878 -0,25
BIST BURSA 120.294 1,64
BIST DENIZLI 76.858 -0,91
BIST ISTANBUL 88.648 0,04
BIST IZMIR 143.135 1,05
BIST KAYSERI 261.733 -0,08
BIST KOCAELI 200.739 0,13
BIST KONYA 57.156 0,64
BIST TEKIRDAĞ 145.110 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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