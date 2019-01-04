Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.615 1,32 BIST ANKARA 112.269 1,47 BIST ANTALYA 50.775 0,64 BIST BALIKESİR 42.878 -0,25 BIST BURSA 120.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|170.615
|1,32
|BIST ANKARA
|112.269
|1,47
|BIST ANTALYA
|50.775
|0,64
|BIST BALIKESİR
|42.878
|-0,25
|BIST BURSA
|120.294
|1,64
|BIST DENIZLI
|76.858
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|88.648
|0,04
|BIST IZMIR
|143.135
|1,05
|BIST KAYSERI
|261.733
|-0,08
|BIST KOCAELI
|200.739
|0,13
|BIST KONYA
|57.156
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|145.110
|1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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