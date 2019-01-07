Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.495 0,52 BIST ANKARA 113.361 0,97 BIST ANTALYA 51.240 0,92 BIST BALIKESİR 43.427 1,28 BIST BURSA 123.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.495 0,52
BIST ANKARA 113.361 0,97
BIST ANTALYA 51.240 0,92
BIST BALIKESİR 43.427 1,28
BIST BURSA 123.703 2,83
BIST DENIZLI 79.515 3,46
BIST ISTANBUL 90.227 1,78
BIST IZMIR 144.863 1,21
BIST KAYSERI 265.895 1,59
BIST KOCAELI 202.027 0,64
BIST KONYA 56.679 -0,84
BIST TEKIRDAĞ 145.924 0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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