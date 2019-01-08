Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.575 0,05 BIST ANKARA 113.509 0,13 BIST ANTALYA 50.739 -0,98 BIST BALIKESİR 44.022 1,37 BIST BURSA 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.575
|0,05
|BIST ANKARA
|113.509
|0,13
|BIST ANTALYA
|50.739
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|44.022
|1,37
|BIST BURSA
|125.005
|1,05
|BIST DENIZLI
|78.136
|-1,73
|BIST ISTANBUL
|91.417
|1,32
|BIST IZMIR
|147.071
|1,52
|BIST KAYSERI
|272.183
|2,36
|BIST KOCAELI
|206.183
|2,06
|BIST KONYA
|56.431
|-0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|147.307
|0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi