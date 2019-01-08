Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.575 0,05 BIST ANKARA 113.509 0,13 BIST ANTALYA 50.739 -0,98 BIST BALIKESİR 44.022 1,37 BIST BURSA 125.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.575 0,05
BIST ANKARA 113.509 0,13
BIST ANTALYA 50.739 -0,98
BIST BALIKESİR 44.022 1,37
BIST BURSA 125.005 1,05
BIST DENIZLI 78.136 -1,73
BIST ISTANBUL 91.417 1,32
BIST IZMIR 147.071 1,52
BIST KAYSERI 272.183 2,36
BIST KOCAELI 206.183 2,06
BIST KONYA 56.431 -0,44
BIST TEKIRDAĞ 147.307 0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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