Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.209 0,95 BIST ANKARA 114.518 0,89 BIST ANTALYA 49.150 -3,13 BIST BALIKESİR 43.861 -0,37 BIST BURSA 126.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.209 0,95
BIST ANKARA 114.518 0,89
BIST ANTALYA 49.150 -3,13
BIST BALIKESİR 43.861 -0,37
BIST BURSA 126.473 1,17
BIST DENIZLI 78.545 0,52
BIST ISTANBUL 91.759 0,37
BIST IZMIR 149.513 1,66
BIST KAYSERI 269.617 -0,94
BIST KOCAELI 212.651 3,14
BIST KONYA 55.915 -0,92
BIST TEKIRDAĞ 150.324 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:46 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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