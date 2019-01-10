Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.198 0,57 BIST ANKARA 116.248 1,51 BIST ANTALYA 49.399 0,51 BIST BALIKESİR 43.474 -0,88 BIST BURSA 127.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.198
|0,57
|BIST ANKARA
|116.248
|1,51
|BIST ANTALYA
|49.399
|0,51
|BIST BALIKESİR
|43.474
|-0,88
|BIST BURSA
|127.600
|0,89
|BIST DENIZLI
|78.975
|0,55
|BIST ISTANBUL
|91.716
|-0,05
|BIST IZMIR
|149.766
|0,17
|BIST KAYSERI
|265.553
|-1,51
|BIST KOCAELI
|214.405
|0,82
|BIST KONYA
|55.736
|-0,32
|BIST TEKIRDAĞ
|152.296
|1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:38 Kaynak: AA
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