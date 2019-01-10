Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.198 0,57 BIST ANKARA 116.248 1,51 BIST ANTALYA 49.399 0,51 BIST BALIKESİR 43.474 -0,88 BIST BURSA 127.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.198 0,57
BIST ANKARA 116.248 1,51
BIST ANTALYA 49.399 0,51
BIST BALIKESİR 43.474 -0,88
BIST BURSA 127.600 0,89
BIST DENIZLI 78.975 0,55
BIST ISTANBUL 91.716 -0,05
BIST IZMIR 149.766 0,17
BIST KAYSERI 265.553 -1,51
BIST KOCAELI 214.405 0,82
BIST KONYA 55.736 -0,32
BIST TEKIRDAĞ 152.296 1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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