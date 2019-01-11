Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

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Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?