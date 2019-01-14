Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
6 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.226 -0,21 BIST ANKARA 115.480 -0,13 BIST ANTALYA 49.220 -0,42 BIST BALIKESİR 44.150 -0,66 BIST BURSA 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.226
|-0,21
|BIST ANKARA
|115.480
|-0,13
|BIST ANTALYA
|49.220
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|44.150
|-0,66
|BIST BURSA
|129.097
|-0,29
|BIST DENIZLI
|79.589
|0,21
|BIST ISTANBUL
|92.872
|0,50
|BIST IZMIR
|151.357
|1,24
|BIST KAYSERI
|263.270
|-1,01
|BIST KOCAELI
|211.249
|-2,17
|BIST KONYA
|54.635
|-1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|154.299
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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