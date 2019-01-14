Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

6 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.226 -0,21 BIST ANKARA 115.480 -0,13 BIST ANTALYA 49.220 -0,42 BIST BALIKESİR 44.150 -0,66 BIST BURSA 129.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.226 -0,21
BIST ANKARA 115.480 -0,13
BIST ANTALYA 49.220 -0,42
BIST BALIKESİR 44.150 -0,66
BIST BURSA 129.097 -0,29
BIST DENIZLI 79.589 0,21
BIST ISTANBUL 92.872 0,50
BIST IZMIR 151.357 1,24
BIST KAYSERI 263.270 -1,01
BIST KOCAELI 211.249 -2,17
BIST KONYA 54.635 -1,32
BIST TEKIRDAĞ 154.299 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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