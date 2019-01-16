Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.187 0,84 BIST ANKARA 118.651 1,55 BIST ANTALYA 50.336 -1,25 BIST BALIKESİR 44.507 0,97 BIST BURSA 131.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.187 0,84
BIST ANKARA 118.651 1,55
BIST ANTALYA 50.336 -1,25
BIST BALIKESİR 44.507 0,97
BIST BURSA 131.341 0,86
BIST DENIZLI 80.493 0,56
BIST ISTANBUL 95.722 1,53
BIST IZMIR 153.260 0,11
BIST KAYSERI 269.466 1,24
BIST KOCAELI 216.480 1,15
BIST KONYA 55.326 0,41
BIST TEKIRDAĞ 157.064 1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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