Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
18 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.187 0,84 BIST ANKARA 118.651 1,55 BIST ANTALYA 50.336 -1,25 BIST BALIKESİR 44.507 0,97 BIST BURSA 131.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.187
|0,84
|BIST ANKARA
|118.651
|1,55
|BIST ANTALYA
|50.336
|-1,25
|BIST BALIKESİR
|44.507
|0,97
|BIST BURSA
|131.341
|0,86
|BIST DENIZLI
|80.493
|0,56
|BIST ISTANBUL
|95.722
|1,53
|BIST IZMIR
|153.260
|0,11
|BIST KAYSERI
|269.466
|1,24
|BIST KOCAELI
|216.480
|1,15
|BIST KONYA
|55.326
|0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|157.064
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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