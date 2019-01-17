Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.035 -0,65 BIST ANKARA 118.873 0,19 BIST ANTALYA 51.987 3,28 BIST BALIKESİR 45.022 1,16 BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.035
|-0,65
|BIST ANKARA
|118.873
|0,19
|BIST ANTALYA
|51.987
|3,28
|BIST BALIKESİR
|45.022
|1,16
|BIST BURSA
|133.098
|1,34
|BIST DENIZLI
|79.857
|-0,79
|BIST ISTANBUL
|96.432
|0,74
|BIST IZMIR
|152.716
|-0,36
|BIST KAYSERI
|275.345
|2,18
|BIST KOCAELI
|220.519
|1,87
|BIST KONYA
|59.663
|7,84
|BIST TEKIRDAĞ
|157.576
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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