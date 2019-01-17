Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.035 -0,65 BIST ANKARA 118.873 0,19 BIST ANTALYA 51.987 3,28 BIST BALIKESİR 45.022 1,16 BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.035 -0,65
BIST ANKARA 118.873 0,19
BIST ANTALYA 51.987 3,28
BIST BALIKESİR 45.022 1,16
BIST BURSA 133.098 1,34
BIST DENIZLI 79.857 -0,79
BIST ISTANBUL 96.432 0,74
BIST IZMIR 152.716 -0,36
BIST KAYSERI 275.345 2,18
BIST KOCAELI 220.519 1,87
BIST KONYA 59.663 7,84
BIST TEKIRDAĞ 157.576 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:35 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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