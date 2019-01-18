Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.995 0,54 BIST ANKARA 120.834 1,65 BIST ANTALYA 53.214 2,36 BIST BALIKESİR 45.843 1,82 BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.995 0,54
BIST ANKARA 120.834 1,65
BIST ANTALYA 53.214 2,36
BIST BALIKESİR 45.843 1,82
BIST BURSA 134.315 0,91
BIST DENIZLI 80.043 0,23
BIST ISTANBUL 98.392 2,03
BIST IZMIR 153.517 0,52
BIST KAYSERI 273.737 -0,58
BIST KOCAELI 226.626 2,77
BIST KONYA 60.897 2,07
BIST TEKIRDAĞ 157.588 0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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