Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.615 0,91 BIST ANKARA 120.209 -0,52 BIST ANTALYA 52.295 -1,73 BIST BALIKESİR 45.948 0,23 BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.615 0,91
BIST ANKARA 120.209 -0,52
BIST ANTALYA 52.295 -1,73
BIST BALIKESİR 45.948 0,23
BIST BURSA 133.326 -0,74
BIST DENIZLI 81.527 1,85
BIST ISTANBUL 98.105 -0,29
BIST IZMIR 155.733 1,44
BIST KAYSERI 273.531 -0,08
BIST KOCAELI 225.278 -0,60
BIST KONYA 64.651 6,16
BIST TEKIRDAĞ 157.296 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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