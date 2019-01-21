Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.615 0,91 BIST ANKARA 120.209 -0,52 BIST ANTALYA 52.295 -1,73 BIST BALIKESİR 45.948 0,23 BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.615
|0,91
|BIST ANKARA
|120.209
|-0,52
|BIST ANTALYA
|52.295
|-1,73
|BIST BALIKESİR
|45.948
|0,23
|BIST BURSA
|133.326
|-0,74
|BIST DENIZLI
|81.527
|1,85
|BIST ISTANBUL
|98.105
|-0,29
|BIST IZMIR
|155.733
|1,44
|BIST KAYSERI
|273.531
|-0,08
|BIST KOCAELI
|225.278
|-0,60
|BIST KONYA
|64.651
|6,16
|BIST TEKIRDAĞ
|157.296
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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