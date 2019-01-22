Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.311 2,06 BIST ANKARA 121.525 1,09 BIST ANTALYA 52.385 0,17 BIST BALIKESİR 46.008 0,13 BIST BURSA 133.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.311 2,06
BIST ANKARA 121.525 1,09
BIST ANTALYA 52.385 0,17
BIST BALIKESİR 46.008 0,13
BIST BURSA 133.304 -0,02
BIST DENIZLI 81.243 -0,35
BIST ISTANBUL 99.204 1,12
BIST IZMIR 159.971 2,72
BIST KAYSERI 281.158 2,79
BIST KOCAELI 228.556 1,46
BIST KONYA 60.522 -6,39
BIST TEKIRDAĞ 158.257 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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