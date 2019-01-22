Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.311 2,06 BIST ANKARA 121.525 1,09 BIST ANTALYA 52.385 0,17 BIST BALIKESİR 46.008 0,13 BIST BURSA 133.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.311
|2,06
|BIST ANKARA
|121.525
|1,09
|BIST ANTALYA
|52.385
|0,17
|BIST BALIKESİR
|46.008
|0,13
|BIST BURSA
|133.304
|-0,02
|BIST DENIZLI
|81.243
|-0,35
|BIST ISTANBUL
|99.204
|1,12
|BIST IZMIR
|159.971
|2,72
|BIST KAYSERI
|281.158
|2,79
|BIST KOCAELI
|228.556
|1,46
|BIST KONYA
|60.522
|-6,39
|BIST TEKIRDAĞ
|158.257
|0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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