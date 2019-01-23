Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.400 -1,04 BIST ANKARA 123.765 1,84 BIST ANTALYA 52.293 -0,18 BIST BALIKESİR 46.324 0,69 BIST BURSA 134.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.400 -1,04
BIST ANKARA 123.765 1,84
BIST ANTALYA 52.293 -0,18
BIST BALIKESİR 46.324 0,69
BIST BURSA 134.813 1,13
BIST DENIZLI 83.589 2,89
BIST ISTANBUL 99.829 0,63
BIST IZMIR 159.699 -0,17
BIST KAYSERI 283.886 0,97
BIST KOCAELI 232.368 1,67
BIST KONYA 59.733 -1,30
BIST TEKIRDAĞ 157.718 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:32:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]