Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.964 1,96 BIST ANKARA 126.949 2,57 BIST ANTALYA 52.777 0,93 BIST BALIKESİR 47.467 2,47 BIST BURSA 140.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.964 1,96
BIST ANKARA 126.949 2,57
BIST ANTALYA 52.777 0,93
BIST BALIKESİR 47.467 2,47
BIST BURSA 140.160 3,97
BIST DENIZLI 83.611 0,03
BIST ISTANBUL 101.504 1,68
BIST IZMIR 162.455 1,73
BIST KAYSERI 290.208 2,23
BIST KOCAELI 237.304 2,12
BIST KONYA 61.132 2,34
BIST TEKIRDAĞ 161.101 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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