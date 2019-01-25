Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.725 -0,13 BIST ANKARA 127.890 0,74 BIST ANTALYA 52.363 -0,78 BIST BALIKESİR 48.000 1,12 BIST BURSA 143.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.725 -0,13
BIST ANKARA 127.890 0,74
BIST ANTALYA 52.363 -0,78
BIST BALIKESİR 48.000 1,12
BIST BURSA 143.676 2,51
BIST DENIZLI 83.332 -0,33
BIST ISTANBUL 101.776 0,27
BIST IZMIR 165.478 1,86
BIST KAYSERI 296.395 2,13
BIST KOCAELI 234.687 -1,10
BIST KONYA 60.713 -0,69
BIST TEKIRDAĞ 160.347 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:33:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]