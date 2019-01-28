Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.381 -0,73 BIST ANKARA 127.081 -0,63 BIST ANTALYA 52.957 1,14 BIST BALIKESİR 47.829 -0,35 BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.381
|-0,73
|BIST ANKARA
|127.081
|-0,63
|BIST ANTALYA
|52.957
|1,14
|BIST BALIKESİR
|47.829
|-0,35
|BIST BURSA
|142.494
|-0,82
|BIST DENIZLI
|83.388
|0,07
|BIST ISTANBUL
|101.974
|0,19
|BIST IZMIR
|164.442
|-0,63
|BIST KAYSERI
|299.624
|1,09
|BIST KOCAELI
|237.217
|1,08
|BIST KONYA
|60.777
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|159.342
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı