Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.381 -0,73 BIST ANKARA 127.081 -0,63 BIST ANTALYA 52.957 1,14 BIST BALIKESİR 47.829 -0,35 BIST BURSA 142.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.381 -0,73
BIST ANKARA 127.081 -0,63
BIST ANTALYA 52.957 1,14
BIST BALIKESİR 47.829 -0,35
BIST BURSA 142.494 -0,82
BIST DENIZLI 83.388 0,07
BIST ISTANBUL 101.974 0,19
BIST IZMIR 164.442 -0,63
BIST KAYSERI 299.624 1,09
BIST KOCAELI 237.217 1,08
BIST KONYA 60.777 0,11
BIST TEKIRDAĞ 159.342 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 18:55:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]