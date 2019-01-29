Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.683 1,26 BIST ANKARA 129.348 1,78 BIST ANTALYA 53.795 1,58 BIST BALIKESİR 47.841 0,02 BIST BURSA 144.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.683 1,26
BIST ANKARA 129.348 1,78
BIST ANTALYA 53.795 1,58
BIST BALIKESİR 47.841 0,02
BIST BURSA 144.288 1,26
BIST DENIZLI 83.486 0,12
BIST ISTANBUL 105.030 3,00
BIST IZMIR 167.309 1,74
BIST KAYSERI 307.528 2,64
BIST KOCAELI 236.542 -0,28
BIST KONYA 60.966 0,31
BIST TEKIRDAĞ 162.922 2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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