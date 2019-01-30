Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.246 0,84 BIST ANKARA 132.345 2,32 BIST ANTALYA 52.423 -2,55 BIST BALIKESİR 48.267 0,89 BIST BURSA 145.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.246
|0,84
|BIST ANKARA
|132.345
|2,32
|BIST ANTALYA
|52.423
|-2,55
|BIST BALIKESİR
|48.267
|0,89
|BIST BURSA
|145.502
|0,84
|BIST DENIZLI
|83.315
|-0,20
|BIST ISTANBUL
|105.573
|0,52
|BIST IZMIR
|163.726
|-2,14
|BIST KAYSERI
|306.334
|-0,39
|BIST KOCAELI
|237.973
|0,60
|BIST KONYA
|61.489
|0,86
|BIST TEKIRDAĞ
|165.152
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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