Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.628 -1,93 BIST ANKARA 130.214 -1,61 BIST ANTALYA 52.176 -0,47 BIST BALIKESİR 48.347 0,16 BIST BURSA 149.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.628
|-1,93
|BIST ANKARA
|130.214
|-1,61
|BIST ANTALYA
|52.176
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|48.347
|0,16
|BIST BURSA
|149.650
|2,85
|BIST DENIZLI
|82.450
|-1,04
|BIST ISTANBUL
|105.532
|-0,04
|BIST IZMIR
|161.394
|-1,42
|BIST KAYSERI
|306.126
|-0,07
|BIST KOCAELI
|239.891
|0,81
|BIST KONYA
|60.779
|-1,15
|BIST TEKIRDAĞ
|165.154
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:01 Kaynak: AA
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