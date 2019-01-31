Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.628 -1,93 BIST ANKARA 130.214 -1,61 BIST ANTALYA 52.176 -0,47 BIST BALIKESİR 48.347 0,16 BIST BURSA 149.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.628 -1,93
BIST ANKARA 130.214 -1,61
BIST ANTALYA 52.176 -0,47
BIST BALIKESİR 48.347 0,16
BIST BURSA 149.650 2,85
BIST DENIZLI 82.450 -1,04
BIST ISTANBUL 105.532 -0,04
BIST IZMIR 161.394 -1,42
BIST KAYSERI 306.126 -0,07
BIST KOCAELI 239.891 0,81
BIST KONYA 60.779 -1,15
BIST TEKIRDAĞ 165.154 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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