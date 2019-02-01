Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.393 -1,22 BIST ANKARA 128.444 -1,36 BIST ANTALYA 51.980 -0,38 BIST BALIKESİR 47.921 -0,88 BIST BURSA 148.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.393 -1,22
BIST ANKARA 128.444 -1,36
BIST ANTALYA 51.980 -0,38
BIST BALIKESİR 47.921 -0,88
BIST BURSA 148.330 -0,88
BIST DENIZLI 82.831 0,46
BIST ISTANBUL 104.041 -1,41
BIST IZMIR 159.627 -1,09
BIST KAYSERI 301.064 -1,65
BIST KOCAELI 237.802 -0,87
BIST KONYA 59.732 -1,72
BIST TEKIRDAĞ 163.681 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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