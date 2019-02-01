Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.393 -1,22 BIST ANKARA 128.444 -1,36 BIST ANTALYA 51.980 -0,38 BIST BALIKESİR 47.921 -0,88 BIST BURSA 148.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.393
|-1,22
|BIST ANKARA
|128.444
|-1,36
|BIST ANTALYA
|51.980
|-0,38
|BIST BALIKESİR
|47.921
|-0,88
|BIST BURSA
|148.330
|-0,88
|BIST DENIZLI
|82.831
|0,46
|BIST ISTANBUL
|104.041
|-1,41
|BIST IZMIR
|159.627
|-1,09
|BIST KAYSERI
|301.064
|-1,65
|BIST KOCAELI
|237.802
|-0,87
|BIST KONYA
|59.732
|-1,72
|BIST TEKIRDAĞ
|163.681
|-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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