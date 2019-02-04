Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.269 0,48 BIST ANKARA 126.613 -1,43 BIST ANTALYA 52.131 0,29 BIST BALIKESİR 48.097 0,37 BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.269
|0,48
|BIST ANKARA
|126.613
|-1,43
|BIST ANTALYA
|52.131
|0,29
|BIST BALIKESİR
|48.097
|0,37
|BIST BURSA
|141.443
|-4,64
|BIST DENIZLI
|82.714
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|104.177
|0,13
|BIST IZMIR
|160.485
|0,54
|BIST KAYSERI
|311.381
|3,43
|BIST KOCAELI
|233.204
|-1,93
|BIST KONYA
|59.979
|0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|165.041
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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