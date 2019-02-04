Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.269 0,48 BIST ANKARA 126.613 -1,43 BIST ANTALYA 52.131 0,29 BIST BALIKESİR 48.097 0,37 BIST BURSA 141.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.269 0,48
BIST ANKARA 126.613 -1,43
BIST ANTALYA 52.131 0,29
BIST BALIKESİR 48.097 0,37
BIST BURSA 141.443 -4,64
BIST DENIZLI 82.714 -0,14
BIST ISTANBUL 104.177 0,13
BIST IZMIR 160.485 0,54
BIST KAYSERI 311.381 3,43
BIST KOCAELI 233.204 -1,93
BIST KONYA 59.979 0,41
BIST TEKIRDAĞ 165.041 0,83


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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