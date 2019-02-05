Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.213 -1,13 BIST ANKARA 125.066 -1,22 BIST ANTALYA 52.085 -0,09 BIST BALIKESİR 47.890 -0,43 BIST BURSA 142.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.213
|-1,13
|BIST ANKARA
|125.066
|-1,22
|BIST ANTALYA
|52.085
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|47.890
|-0,43
|BIST BURSA
|142.948
|1,06
|BIST DENIZLI
|81.859
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|103.763
|-0,40
|BIST IZMIR
|159.950
|-0,33
|BIST KAYSERI
|309.065
|-0,74
|BIST KOCAELI
|236.246
|1,30
|BIST KONYA
|59.407
|-0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|162.704
|-1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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