Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.192 -0,01 BIST ANKARA 124.793 -0,22 BIST ANTALYA 51.852 -0,45 BIST BALIKESİR 47.648 -0,51 BIST BURSA 141.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.192
|-0,01
|BIST ANKARA
|124.793
|-0,22
|BIST ANTALYA
|51.852
|-0,45
|BIST BALIKESİR
|47.648
|-0,51
|BIST BURSA
|141.943
|-0,70
|BIST DENIZLI
|80.164
|-2,07
|BIST ISTANBUL
|104.771
|0,97
|BIST IZMIR
|160.388
|0,27
|BIST KAYSERI
|305.457
|-1,17
|BIST KOCAELI
|240.183
|1,67
|BIST KONYA
|59.298
|-0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|161.109
|-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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