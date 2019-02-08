Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

10 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.734 0,03 BIST ANKARA 124.802 -0,06 BIST ANTALYA 51.710 -0,90 BIST BALIKESİR 47.779 -0,71 BIST BURSA 140.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.734 0,03
BIST ANKARA 124.802 -0,06
BIST ANTALYA 51.710 -0,90
BIST BALIKESİR 47.779 -0,71
BIST BURSA 140.870 -1,36
BIST DENIZLI 80.605 0,17
BIST ISTANBUL 104.494 -0,08
BIST IZMIR 160.317 0,98
BIST KAYSERI 306.381 -0,79
BIST KOCAELI 240.697 -0,14
BIST KONYA 58.228 -1,27
BIST TEKIRDAĞ 162.355 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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