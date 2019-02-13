Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
5 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.237 -1,80 BIST ANKARA 123.930 -1,76 BIST ANTALYA 52.343 0,07 BIST BALIKESİR 47.540 -0,94 BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.237
|-1,80
|BIST ANKARA
|123.930
|-1,76
|BIST ANTALYA
|52.343
|0,07
|BIST BALIKESİR
|47.540
|-0,94
|BIST BURSA
|137.523
|-0,39
|BIST DENIZLI
|85.200
|0,30
|BIST ISTANBUL
|103.335
|-2,06
|BIST IZMIR
|156.753
|-2,16
|BIST KAYSERI
|324.647
|2,50
|BIST KOCAELI
|241.120
|-2,73
|BIST KONYA
|56.213
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|165.029
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA
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