Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

5 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.237 -1,80 BIST ANKARA 123.930 -1,76 BIST ANTALYA 52.343 0,07 BIST BALIKESİR 47.540 -0,94 BIST BURSA 137.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.237 -1,80
BIST ANKARA 123.930 -1,76
BIST ANTALYA 52.343 0,07
BIST BALIKESİR 47.540 -0,94
BIST BURSA 137.523 -0,39
BIST DENIZLI 85.200 0,30
BIST ISTANBUL 103.335 -2,06
BIST IZMIR 156.753 -2,16
BIST KAYSERI 324.647 2,50
BIST KOCAELI 241.120 -2,73
BIST KONYA 56.213 -1,35
BIST TEKIRDAĞ 165.029 -0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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