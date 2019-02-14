Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

41 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.147 1,07 BIST ANKARA 125.968 1,64 BIST ANTALYA 51.933 -0,78 BIST BALIKESİR 47.358 -0,38 BIST BURSA 136.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 180.147 1,07
BIST ANKARA 125.968 1,64
BIST ANTALYA 51.933 -0,78
BIST BALIKESİR 47.358 -0,38
BIST BURSA 136.901 -0,45
BIST DENIZLI 84.384 -0,96
BIST ISTANBUL 103.248 -0,08
BIST IZMIR 157.760 0,64
BIST KAYSERI 327.171 0,78
BIST KOCAELI 242.788 0,69
BIST KONYA 56.315 0,18
BIST TEKIRDAĞ 162.597 -1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:30 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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