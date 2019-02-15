Son Dakika Haberleri: Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.646 -0,28 BIST ANKARA 126.171 0,16 BIST ANTALYA 52.167 0,45 BIST BALIKESİR 47.673 0,67 BIST BURSA 138.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.646 -0,28
BIST ANKARA 126.171 0,16
BIST ANTALYA 52.167 0,45
BIST BALIKESİR 47.673 0,67
BIST BURSA 138.311 1,03
BIST DENIZLI 86.786 2,85
BIST ISTANBUL 103.768 0,50
BIST IZMIR 156.748 -0,64
BIST KAYSERI 326.299 -0,27
BIST KOCAELI 244.912 0,87
BIST KONYA 55.854 -0,82
BIST TEKIRDAĞ 162.759 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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