Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.646 -0,28 BIST ANKARA 126.171 0,16 BIST ANTALYA 52.167 0,45 BIST BALIKESİR 47.673 0,67 BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.646
|-0,28
|BIST ANKARA
|126.171
|0,16
|BIST ANTALYA
|52.167
|0,45
|BIST BALIKESİR
|47.673
|0,67
|BIST BURSA
|138.311
|1,03
|BIST DENIZLI
|86.786
|2,85
|BIST ISTANBUL
|103.768
|0,50
|BIST IZMIR
|156.748
|-0,64
|BIST KAYSERI
|326.299
|-0,27
|BIST KOCAELI
|244.912
|0,87
|BIST KONYA
|55.854
|-0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|162.759
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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